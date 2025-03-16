台北市政府人事異動！延攬2美女媒體人入府

中評社台北3月16日電／台北市政府16日發布小“內閣”異動，包含勞動局、觀光傳播局、體育局、青年局、研究發展考核委員會、客家事務委員會等首長調整，並宣布新任市府發言人、副發言人及世壯運辦公室發言人，新小“內閣”名單有多位女性出列，包括33歲媒體人餘祥，33歲周羿希及游竹萍。



根據《中時新聞網》報導，勞動局長高寶華因個人健康因素請辭，將由觀傳局長王秋冬接任，王曾任高雄市勞工局長，熟悉勞政業務，並具備豐富行政經驗，期待他接任勞動局長後，持續強化勞動政策、保障勞工權益。



觀傳局長由餘祥接任，將成為北市府最年輕的局處首長，餘祥媒體經歷橫跨傳統與網路媒體，北市府表示，希望延攬餘祥，展現市府對專業媒體人才以及年輕世代的重視，並在新媒體時代下，提升台北市的能見度，將台北打造為國際首都。



體育局長由現任勞動局副局長游竹萍接任，游擁有公職生涯30年行政經驗，曾任信義區區長、松山區區長等多項公職，台北市2大運動賽事場館大巨蛋與小巨蛋，分別座落在信義區和松山區，都是游竹萍長期深耕地方治理時的重要一環。



現任青年局長殷瑋接任研考會主委。青年局長由現任“客委會主委”周羿希接任。 “客委會主委”由現任日新國小校長吳文德接任。現任北市府副發言人李政軒接任發言人。



現任北市府副發言人郭音蘭出任世壯運辦公室發言人；青年局專員蔡畹鎣、資深記者魏汶萱出任市府副發言人；副祕書長游適銘轉任參事；體育局長王泓翔則轉任參事。餘祥將於3月24日就任，魏汶萱將於4月1日就任，其餘新任人事都將在3月18日生效。