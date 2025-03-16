綠營大老第三人　謝長廷反對大罷免

中評社台北3月16日電／民進黨發動8場“人民是頭家”政策宣講會，15日在台中舉辦首場，現場有許多民團擺出罷免連署攤位，“行政院長”卓榮泰壓軸宣講；“總統府資政”謝長廷15日被問到大罷免一事時說，“這是不幸事件”，民主政治應該是協議政治。謝是繼陳水扁、呂秀蓮後，第3位反對大罷免的綠營大老。



民進黨首場宣講會地點在台中的水安宮，廣場擺了800張椅子，人潮從廣場外溢到捷運站，親綠民團擺攤邀民眾連署；包括卓榮泰、“行政院副院長”鄭麗君、“交通部長”陳世凱、民進黨祕書長林右昌及“立委”王義川輪番上台宣講。



根據《中時新聞網》報導，謝長廷昨日發表新書，致詞時說“台灣政治有點恨的感覺不太好”。被問及大罷免一事，謝說，這是不幸事件，台灣就是因為“惡的循環”，互相惡，“什麼都通不過，什麼事都沒有辦法做，就發動罷免”。



謝長廷表示，民主政治應該互相妥協，執政黨沒有過半，在野黨也選輸了“總統”，所以要互相協調，這遠比單獨過半的政局辛苦，但也是民主政治走到另一階段的再提升。他舉例當年擔任高雄市長要建設捷運，和國民黨妥協，造成他的聲望降低任人罵，但也因為如此，才能有現在的高雄捷運。



對於賴清德宣布恢復軍事審判，謝長廷認為，軍事審判要看對象是一般人或軍人，用在軍人就不“違憲”，但用在個人就應有限制、要有配套，當年美麗島事件以軍法審判被告，才會抗議。

