台媒：端不出戰略　國民黨遲早泡沫化

中評社台北3月16日電／民進黨為炒熱大罷免氣氛，賴清德親自擺出陣形，要搞抗中保台，恢復軍審，國民黨反制之道竟然是拋出軍審公投。國民黨一向支持軍審制度健全，“立法院長”韓國瑜競選“總統”時也是如此主張，藍委持續也有相關提案，照理說，昨是今非的是民進黨，國民黨有相當立場證實自己一直以來主張正確，打臉民進黨，此時卻推出軍審公投，讓外界摸不著頭緒。



中國時報今天文章分析指出，相較於軍審，賴的17項“國安”措施，最令人憂心的是清查身分、限制宗教、演藝甚至觀光交流，國民黨卻沒有應對方案，攻防立場更是各吹各的調，民眾、企業憂心的衝擊，國民黨絲毫沒有感同身受，



從民進黨喊出大罷免以來，國民黨應對戰略就不是相當清楚，一開始高喊“反惡罷”，後又喊出“以罷制罷”，雖派出藍青年軍與地方組織聯署，仍出現第一階段藍綠罷免案35：0的不堪局面。雖然國民黨正在加強補件，並有望讓少數罷免綠委案進入二階段，但士氣已經受挫。



此外，國民黨內對於反制大罷免應該採取何種戰術，立場也不一致。有部分“立委”認為，只要冷處理就可挺過大罷免，但是也有“立委”認為避免溫水煮青蛙，應該採取熱戰，正面迎敵，意見分歧，甚至延伸出“倒閣”與否的內亂。



日前桃園市副市長蘇俊賓跳出來替因大罷免績效不彰的黨主席朱立倫抱屈，稱這是戰犯藍、內鬥藍問題，引來同黨“立委”林沛祥反批，在這個節骨眼上，把矛頭指向自己人。藍綠廝殺才要開始，國民黨已“往內互打”。



面對民進黨戰略步步近逼，國民黨卻因為戰略錯誤，整個黨已經出現焦慮。無論是應對大罷免，或是面對軍審制度的變革，國民黨究竟持什麼立場？讓支持者都看不清，如何號召他們出來守住藍委席次？



黨中央應該立刻召集智庫及黨團研議總策略及完整論述，而不是放任耳語風聲在外，讓黨內互相猜忌。立場再搖擺不定，支持者也將動搖。