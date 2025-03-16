“國安”會期攻防　 藍擬提對應法案白喊嚴審

中評社台北3月16日電／民進黨發起大罷免，二階段連署是場硬仗，在野黨認為，民進黨端出“國安”議題，想力催大罷免。“立法院”國民黨團書記長王鴻薇指出，國民黨會提出對應法案，不會全盤接受民進黨版本，也會續推民生法案，不會因民進黨而打亂步調。民眾黨團總召黃國昌則表示，民進黨為鞏固雙少數政權，無所不用其極撕裂台灣，民眾黨絕對不會同意這樣的作法。



根據《中時新聞網》報導，過去2個會期，民進黨提出《兩岸人民關係條例》修法，要求赴陸民代需要向“內政部”申報，當時藍白認為此舉是限縮自由，違反行政立法監督原則，因此多次封殺提案。 對於接連不斷的類似政治性法案，國民黨是否再採取封殺策略？王鴻薇表示，國民黨尚未決定，但已有討論用提出對案方式來因應。



不具名藍委表示，面對民進黨的政治性法案攻勢，衹有兩條路可以走，第一是全面封殺，但必須承擔遭扣紅帽子的風險。另一條路則是每一案國民黨都提出對案，畢竟民進黨所說的“國安”，實際上是想“搞文革”，國民黨自提法案，才不會讓民進黨主導風向。



另國民黨部分人士擬推公投反制“賴17條”，國民黨智庫執行長柯志恩表示，賴清德若認為自己提出的東西符合民意，就要看賴是否抵得住更大的民意。不過據瞭解，國民黨內仍有意見相左之處，因此最終公投提案版本都待商榷。



黃國昌表示，強化“國安”確有其必要性，但是絕對不是民進黨這種近乎義和團的方式。 民眾黨團副總召張啟楷說，民眾黨捍衛“國安”，也重視台灣自由民主和人權不能倒退，等民進黨政府提出相關法律案和具體條文，他們會嚴格審視及把關，也會有相對的因應措施。