批大罷免“惡循環”　謝長廷爆基層公務員心聲

中評社台北3月16日電／“總統府資政”謝長廷15日發表“善的循環”再續，針對台灣大罷免，謝長廷受訪表示，這是不幸事件，台灣就是因為“惡的循環”，互相惡，“什麼都通不過，什麼事都沒有辦法做，那就發動罷免”，“民主政治應該是協議政治，不斷的協議”，而謝長廷今（16）日再度補充強調，“公職人員更難置身度外，別無選擇，只能跟著走，造成集體無力感”，引發討論。



根據《中時新聞網》報導，謝長廷16日在臉書上表示，在他提到“大罷免是惡的循環”，這句話似乎有被過度簡化或特定化的誤解，因此他再度說明，所謂“大罷免運動”是依谷歌定義，指社運團體、民進黨團、國民黨前後發動的一連串罷免運動；其次，罷免是直接民主的設計，也是公民權利的重要部分，但“罷免”畢竟是代議政治的例外規定，不是定期舉辦，而是必須先有“惡”存在，即“惡質民代”。



謝長廷舉例，例如濫用權力惡奴欺主、勾結外敵威脅人民生存、屍位素餐怠忽職權自肥等等，才能發動行使。但謝長廷指出，“不過在政治上愛之欲其生，恨之欲其死，綠色陣營指為惡質要罷免的民代，當事人或其支持者可能看法完全相反，並咬定是迫害而生起嗔恨心和報復惡念，也跟著發動罷免綠色民代”。



謝長廷強調，這就是我說的“惡性循環”或“惡的循環”，浪費社會資源和時間，削減台灣的優勢和能量。我們社會很多人應該也知道，但都無可奈何，公職人員更難置身度外，別無選擇，只能跟著走，造成集體無力感。