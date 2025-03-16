烏克蘭總統任命和談代表團

中評社香港3月16日電／烏克蘭總統府網站15日說，總統澤連斯基已任命由烏總統辦公室主任葉爾馬克為首的一個和平談判代表團，“與國際夥伴進行互動”。



新華社報導，根據烏克蘭總統府網站公布的澤連斯基命令內容，這一代表團還包括烏總統辦公室副主任帕利薩、烏外交部長瑟比加、國防部長烏梅羅夫。但是該命令沒有透露烏克蘭代表團將參加何種談判以及與誰談判。



美國和烏克蘭代表團11日在沙特阿拉伯城市吉達舉行會談。上述四人均為烏方代表團成員。