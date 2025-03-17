反分裂國家法：美華人的視角與思考

（由左至右）王中平、胡卓球、陳恬璧、溫桂芃 中評社洛杉磯3月16日電（記者 宋楷文）2005年3月14日，第十屆全國人民代表大會第三次會議通過了《反分裂國家法》。值此《反分裂國家法》頒布20周年之際，中評社記者採訪了多位華裔學者和美國華人社區的代表性人士，探討從不同文化——從美國歷史與相關法律看中國《反分裂國家法》的重要性，回顧並解讀其在過去二十年中該法的重大作用和深遠影響。



無論是美國的歷史經驗，還是中國實施《反分裂國家法》的背景與目的，都表明：國家統一是任何一個國家最為根本的利益所在。分裂勢力的存在，不僅危害國家的穩定與和平，也影響著整個民族的未來。在面對挑戰時，任何國家都應採取堅定不移的態度，依法維護國家的統一與領土完整。中國政府通過實施《反分裂國家法》，正是以法律為武器，捍衛國家的尊嚴與未來，確保民族復興的偉大事業不受任何外部干擾與內部破壞的威脅。



從美國歷史與法律看中國《反分裂國家法》的重要性



美國華夏政略研究會王中平教授接受中評社記者專訪時表示，國家的統一與完整，是任何一個主權國家賴以生存與發展的根本。在全球範圍內，無論是歷史上，還是現代社會，國家的統一始終是一個無法忽視的重要議題。美國作為全球最強大的國家之一，其歷史和相關法律充分體現了一個國家在面對分裂勢力時所採取的強硬立場與法律手段。中國在面對台灣問題時，所制定的《反分裂國家法》，無疑是為了捍衛國家統一、實現民族復興的重要法制保障。

