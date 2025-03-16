花蓮員工宿舍遭搜　傅崐萁：破解大罷免遭攻擊

中評社台北3月16日電／國民黨“立院”黨團總召傅崐萁花蓮住家旁的員工宿舍遭搜索，引發藍營強烈反彈，傅崐萁不滿表示，日前質詢“行政院”《財劃法》覆議案，各部會坦言今年預算比去年增加，他戳破“行政院”謊言，民進黨正要下鄉推大罷免的起手式遭他破解，就遭司法極端手段攻擊他、打壓在野黨。



根據《中時新聞網》報導，傅崐萁今天與縣長徐榛蔚在國民黨花蓮縣黨部，針對家中員工被搜索問題提出說明，他說，“這一整年來，遭到民進黨包括綠媒、網路、綠團不斷攻擊，但這些都是假的，如果有一絲一毫的不法，早就已經滔天巨浪”，他家里的一個園丁被再三的追殺，而且調查也去過很多次了，卻又用這麼大的動作，就是要彰顯執政黨整整2、3個月來說沒有預算可以執行，“中央政府”說要拆燈管、連衛生紙都買不起，執政黨鋪天蓋地，動員所有綠媒、網軍、側翼等，轟炸了台灣2個月之後，被他在“立法院”簡單的一次的院會，就將所有的滔天謊言全部澄清清楚。



傅崐萁提到，“行政院”主計長已公開在“立院”承認，今年總預算多1368億元，各個部會預算也比去年增加很多，“行政院”今年的總預算度達到2兆9886億元，比去年增加1368億元，他也代表在野黨表達，如果還有不足可以向“立法院”表達追加，如果有窒礙難行，也可以向在野黨提出“立法院”提追加。



傅崐萁說，就在民進黨要下鄉推動大罷免的起手式開始之前就被他瓦解，粉碎民進黨這種“國家級”的表演，整個起手式被他打亂，民進黨就用更極端的手段來打壓在野黨。 傅崐萁說，面對鋪天蓋地的扭曲、打壓，他心情坦蕩，過去這一年來他與在野黨為“國家”為社會做了很多事情，就是要導正成為一個民主的社會。