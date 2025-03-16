朱立倫：國民黨要全黨團結反惡罷

中評社台北3月16日電／國民黨主席朱立倫16日南下雲林縣參加青工會活動，表示民進黨已經啟動下鄉宣講，國民黨現在要團結一致，對於民進黨的惡罷行為，全黨一定要團結反惡罷。下個禮拜國民黨要開始舉辦各地說明會，會邀請所有黨內重要政治人物、戰鬥藍一起參與。至於台中“立委”1人繳30萬元組自救隊，黨也會全力支持。



《中時新聞網》報導，朱立倫表示，國民黨下星期將展開各地說明會，會邀黨內重要政治人物共同參與，不管是在地方縣市首長、民意代表，包括前中廣董事長趙少康等非常有戰鬥力的前輩，大家一起來打拚。我們的目標是希望能夠反惡罷，讓民眾更支持國民黨。



被問及國民黨台中“立委”遭罷免情況告急，“立委”與台中市長盧秀燕討論後，決定1人繳30萬元組自救隊，朱立倫說，他與各地“立委”都討論過，會提供很多支持，包括在各地舉辦說明會，辦理相關活動，一定會全力支持。國民黨是一個團隊，不管在任何一個縣市，都將全力以赴。



朱立倫提到，民進黨已啟動下鄉宣講，國民黨也規畫百場說明會，下周開始舉行，讓黨籍“立委”、民意代表好好向鄉親報告，我們為民眾爭取哪些預算，為地方爭取哪些統籌分配款，還有未來要怎麼樣來拚民生。



民進黨團將此會期定調為“國安會”期”，朱立倫認為，一切政治要以民為本，民生是最重要的，不管上個會期到這個會期，都是希望為民生打拚。民進黨只是拚政治，都是在鬥，希望搞大罷免，台灣到底要鬥還是要和，相信民眾已經非常清楚。



對於總預算問題，朱立倫指出，這次總預算是有史以來最高，增加1368億，各部會都增加預算。“請問卓榮泰院長，這叫作報復性的刪減嗎？”“如果‘行政院’不好好運用，才是對不起‘國家’、對不起人民。這時候不好好作事情，還到地方拚政治，這才是民眾看不起的團隊”。