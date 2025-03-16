熱電廠爆炸導致巴拿馬全國停電

中評社香港3月16日電／15日晚開始，巴拿馬全國停電。巴拿馬總統穆利諾在社交媒體上說，一家熱電廠爆炸導致全國停電。



新華社報導，西巴拿馬省拉喬雷拉地區的一家私人熱力發電廠15日晚發生爆炸，系統啟動保護機制，從而導致全國停電。穆利諾表示，電力服務將逐步恢復，呼籲民眾保持冷靜。他說：“損失非常嚴重、不可原諒。”



巴拿馬供水部門說，由於電力系統故障，全國範圍內的淨水廠和水井運行受到影響，因此自來水供應也將暫停，直至電力恢復。