特朗普為何重擊也門胡塞武裝？

中評社北京3月16日電／新華社報導，美國總統特朗普15日在社交媒體上說要用“壓倒性的致命武力”打擊也門胡塞武裝。當地時間15日夜間至16日清晨，也門首都薩那、薩達省等多個胡塞武裝控制區遭美軍空襲，造成至少24人死亡、數十人受傷。美國為何打擊胡塞武裝？胡塞武裝實力如何？戰局如何發展？



為何此時打擊



據美國媒體15日報導，美國當天從空中和海上對也門發動大規模軍事行動，重點打擊胡塞武裝的雷達、防空、導彈和無人機系統，目的是“打通紅海航道”。



特朗普在社交媒體上發文，稱胡塞武裝為“恐怖分子”，過去一年多來經常在紅海地區對美國及其盟國船艦、飛機和無人機發動攻擊。他表示要用“壓倒性的致命武力”打擊胡塞武裝，同時警告伊朗必須立即停止對胡塞武裝的支持。美國官員表示，這將是特朗普第二個任期開始後最重要的軍事行動，也是為了向伊朗發出警告。



分析人士指出，胡塞武裝之前對紅海地區美英和以色列等國艦船、飛機等的襲擊對這些國家經紅海的航運造成嚴重影響。時任美國總統拜登執政時期美英曾對胡塞武裝發動多次空襲，但未能有效阻止其在紅海的行動。此次特朗普再次對胡塞武裝動手，意圖重創胡塞武裝軍事能力，使之無力再在紅海發動攻擊。

