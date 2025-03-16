胡塞武裝：美空襲已造成至少24人死亡

中評社北京3月16日電／美國15日宣佈對也門胡塞武裝採取大規模軍事行動後，也門胡塞武裝說，也門首都薩那、北部薩達省等地15日晚遭空襲，已造成包括婦女兒童在內至少24人死亡，另有多人受傷。



新華社報道，胡塞武裝衞生部門說，空襲在薩那造成至少13名平民死亡、9人受傷。薩那居民告訴新華社記者，美軍對薩那空襲的目標包括胡塞武裝一處軍事基地的彈藥庫和武器庫。



另據胡塞武裝控制的馬西拉電視台報道，薩達省遭美國空襲，造成至少11人死亡，包括4名兒童和一名婦女，另有14人受傷。該電視台16日凌晨報道說，薩達省一座發電站遭襲後引發停電。



胡塞武裝領導層在一份聲明中指責這些空襲是「戰爭罪行」，並表示已準備好「以升級回應升級」。胡塞武裝媒體辦公室副主任納斯爾丁·阿米爾在社交媒體平台上表示，胡塞武裝不會被空襲嚇住，將報復美國，「薩那將繼續為加沙豎起盾牌，提供支持，無論面臨多大挑戰，都不會拋棄加沙」。



美國總統特朗普15日在社交媒體上發文說，美軍正在對胡塞武裝領導人、軍事基地以及防空系統等進行攻擊。他稱胡塞武裝為「恐怖分子」，過去一年多來經常在紅海地區對美國及其盟國船艦、飛機和無人機發動攻擊，並表示要用「壓倒性的致命武力」打擊胡塞武裝，同時警告伊朗必須立即停止對胡塞武裝的支持。



據美國媒體15日報道，美軍從空中和海上對也門發動大規模軍事行動，重點打擊胡塞武裝的雷達、防空、導彈和無人機系統，目的是要打通紅海航道。



一名美國官員向媒體披露，對胡塞武裝的軍事行動可能持續數周。這是特朗普第二個任期開始以來最大規模軍事行動，也是為了向伊朗發出警告信號。美國正加強對伊朗施壓，試圖迫使伊朗就伊核問題與美國談判。