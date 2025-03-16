澤連斯基：美不應同意俄有關停火的附加條件

中評社北京3月16日電／據央視新聞：當地時間3月15日，烏克蘭總統澤連斯基表示，美國不應同意俄羅斯提出的停火附加條件，如果俄羅斯不同意美國總統特朗普提出的30天停火機制，那麼特朗普應對俄羅斯立場更為強硬。



澤連斯基在評論美國中東問題特使史蒂文·威特科夫訪問莫斯科時指出，烏克蘭無法完全確切地知道訪問期間討論了什麼。他表示，“美國的立場在這裡非常重要。如果停火是完全的，那就沒有任何‘但是’。每個人的立場都必須明確、透明、真實”。



澤連斯基同時表示，停火可能持續30多天，但在此期間必須就結束戰爭的下一步措施達成協議。未來幾天烏克蘭將與美國就下一步行動進行協調。



根據美烏代表團在沙特吉達會談後發布的聯合聲明，烏克蘭表示願意接受美國提出的立即實施為期30天臨時停火的建議。這一停火可在雙方同意的情況下延長，並須經俄羅斯接受並同時執行。俄羅斯聯邦委員會（議會上院）副主席康斯坦丁·科薩切夫12日在社交媒體上說，任何關於烏克蘭的協議都應依據俄方條件，而不是美方條件，美方應該明白這一點。



13日晚，俄羅斯總統普京與美國中東問題特使威特科夫舉行會晤。此次會晤以閉門方式舉行，目前尚不清楚雙方會晤內容。不過，普京在會晤前明確表示，俄方同意與烏方結束敵對狀態的提議，但前提是停火能夠帶來長久和平，並消除引發烏克蘭危機的根源。



針對普京表態，美國總統特朗普13日說，看到了“良好信號”，並透露美烏會談提及烏克蘭土地讓步問題。此外，特朗普14日在社交媒體發文表示，美方於13日與俄羅斯總統普京進行了“非常好且富有成效的”討論，俄烏衝突很有可能最終結束。