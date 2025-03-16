美國載人“龍”飛船與國際空間站對接

中評社香港3月16日電／搭載4名宇航員的美國太空探索技術公司“龍”飛船於美國東部時間16日凌晨飛抵國際空間站，並完成自動對接。



新華社報導，“龍”飛船於美國東部時間14日搭乘“獵鷹9”火箭從佛羅里達州肯尼迪航天中心發射升空。在飛行約29小時後，飛船於美國東部時間16日0時04分（北京時間16日12時04分）左右與國際空間站自動對接。



這是載人“龍”飛船第10次為國際空間站運送輪換宇航員。搭乘“龍”飛船前往空間站的4名宇航員分別是美國宇航員安妮·麥克萊恩、尼科爾·艾爾斯、日本宇航員大西卓哉和俄羅斯宇航員基裡爾·佩斯科夫。這4名宇航員計劃在空間站停留大約6個月。



據美國航天局介紹，待宇航員完成交接工作後，“龍”飛船將接回包括因“星際客機”故障滯留空間站的美國宇航員威爾莫爾和威廉姆斯在內的4名宇航員。這4名宇航員最早將於3月19日返回地球。



威爾莫爾和威廉姆斯於2024年6月5日搭乘美國波音公司“星際客機”飛赴空間站，執行“星際客機”首次載人試飛任務。因“星際客機”出現推進器故障和氦氣洩漏等問題，只能不載人返回地球，這兩名宇航員返航時間一再被推遲。另外兩名返回地球的宇航員為美國宇航員尼克·黑格和俄羅斯宇航員亞歷山大·戈爾布諾夫，他們於2024年9月28日飛赴空間站。



自2011年美國航天飛機退役後，美國大力發展商業載人航天。波音公司和太空探索技術公司於2014年從美國航天局獲得載人飛船項目合同，分別建造“星際客機”載人飛船和載人版“龍”飛船，向國際空間站運送美國宇航員。“龍”飛船已多次執行常規商業載人航天任務，而“星際客機”項目則多次因技術問題推遲進度。