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美將韓列“敏感國家”名單 韓將與美積極磋商
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2025-03-16 16:29:18
中評社香港3月16日電／美國能源部證實，美國今年1月初已將韓國列入“敏感國家”名單，但未對韓國施加新的限制措施，美國能源部願同韓國推進互利合作。韓聯社引述韓國外交部表示，韓方將會就事件與美方積極磋商。
報導引述美國能源部發言人說，被列入“敏感國家”名單不一定表明與美國存在敵對關係。來自被列入名單國家的人員訪問美國能源部不受限制，但相關訪問和合作將事先經過內部審查。
香港電台援引報導，韓國執政國民力量黨發言人說，美方的做法可能會破壞韓美同盟信任，對此深表遺憾。
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