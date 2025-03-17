且十：賴清德進一步惡化兩岸關係目的何在？

賴清德上台近八個月，不僅把“九二共識”鎖進歷史的檔案櫃，而且不斷挑釁大陸的底線。 中評社香港3月17日電（作者 且十）前幾天，賴清德突然召開所謂的“國安會議”，汙稱大陸為“境外敵對勢力”，提出應對“中國威脅”的五個方面17條策略。細讀這個17條對策，聯繫賴清德的一貫言行，特別是去年520上台以來的“台獨”行徑，賴清德的這個講話，是其“台獨”立場的總爆發，是其遂行“台獨”路線的系統部署，是“台獨”宣言書，也是賴清德發動島內政治鬥爭的動員令。



一、賴清德17條策略體現出的“台獨”部署



賴清德五個方面17條策略，都不是什麼時鮮貨，無非是叫囂“台獨”及如何推進“台獨”的方法步驟而已。



一是進行“台獨”宣誓。賴清德在講話中再次重復“兩岸互不隸屬”老調，以“國與國”定位兩岸關係，也不忘所謂的“中華民國”、台灣和“中華民國台灣”都是“國名”，變相地說出“台灣國”，非常“阿Q”地精神勝利了一把。賴清德借著這些“台獨”謬論，向台灣內部宣示他的“台獨”不僅沒有改變，而且正在向前推進，賴清德無懼大陸打壓，會把“台獨”這條道走到黑。



二是培植“台獨”武裝。把台軍變成“台獨”武裝，為賴清德遂行“台獨”路線的護航，是一個系統工程，必須軟硬兼施。賴清德把顧立雄放到防務部門負責人的位置上，看中的就顧立雄在推動“轉型正義”打壓國民黨過程中表現出來的能力，讓顧立雄在台軍中“洗滌人心”，這是改造台軍軟的一手。現在，賴清德籍口台軍發生的間諜案，重建“軍事法庭”，是賴清德改造台軍硬的一手。賴清德要用這種司法高壓，讓台軍從上到下只能乖乖的表現出對賴清德的忠心，為賴清德的“台獨”行徑賣命。

