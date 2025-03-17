快評：非經濟因素深刻影響未來台灣經濟走勢

中評社快評/近期台積電擬擴對美投資、特朗普上任後的系列施政言行、美台股市大幅波動等，引發各界對台灣經濟放緩、衰退的疑慮。



台灣國泰台大產學合作團隊徐士勳教授日前在第一季台灣“經濟景氣暨金融情勢”發表會上表示，團隊維持2025年台灣經濟成長率預測值2.8％，預估第二季各月台灣經濟氣候維持“陰天”，機率在70％以上。徐士勛分析，影響今年台灣經濟成長的主要因素，一是特朗普關稅政策導致全球貿易戰風險升溫，影響全球需求前景；二是美聯儲降息時點延後及降幅縮小，壓抑全球投資及消費需求；三是大陸政策刺激、消費信心及房市動向，是否能支撐復甦動能仍待觀察；四是台灣“央行”限貸令可能衝擊房市動能，若房貸利率走升，可能進一步壓抑台灣內部需求；五是AI及機器人應用帶動科技業投資及產業升級轉型。



徐士勳教授勾勒了2025年影響台灣經濟情勢的基本因素，值得參考。



但觀察未來一段時間台灣經濟走勢，非經濟因素的影響可能遠大於經濟因素的影響。影響台灣經濟走勢的非經濟因素，包括三大類：一是特朗普政策的變化和不確定性給全球經濟帶來變數、恐慌或衝擊，必定對台灣經濟造成若干直接和間接的影響，何況台灣還可能面臨特朗普政府無止境的經濟和政治“勒索”，如要求台積電對美“投資”或提高軍事預算比例等；二是台灣風高浪急的政治鬥爭和社會撕裂，影響社會安定和經濟發展；三是系列“反中抗中”的政治和政策作為必然加劇台海局勢緊張，既影響兩岸經貿往來，也影響外資對台灣的信心和投資。



以上幾點，不僅是影響今年台灣經濟發展的非經濟因素，也是影響未來幾年台灣經濟發展的重要非經濟因素。這些非經濟因素，不僅造成台灣經濟天氣“陰天”，還可能成為影響台灣經濟發展的颱風或惡劣天氣，不可不慎。

