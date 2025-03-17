兩辦印發《提振消費專項行動方案》

中評社北京3月17日電／據新華社報導，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《提振消費專項行動方案》，並發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。



《提振消費專項行動方案》全文如下。



為大力提振消費，全方位擴大國內需求，以增收減負提升消費能力，以高質量供給創造有效需求，以優化消費環境增強消費意願，針對性解決制約消費的突出矛盾問題，現就實施提振消費專項行動制定本方案。



一、城鄉居民增收促進行動



（一）促進工資性收入合理增長。實施重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業就業支持計劃。延續實施失業保險穩崗返還政策。結合形勢變化加大就業支持力度，促進重點群體就業。聚焦重點領域、重點群體開展專項技能培訓行動，健全多元化投入機制，做好職業技能等級評價工作。健全最低工資標準調整機制，科學合理提高最低工資標準。加大重點工程項目和中小型農業農村基礎設施建設領域以工代賑實施力度，擴大勞務報酬發放規模。



（二）拓寬財產性收入渠道。多措並舉穩住股市，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設，加快打通商業保險資金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企（職）業年金基金等中長期資金入市堵點，強化央企國企控股上市公司市值管理，依法嚴厲打擊資本市場財務造假和上市公司股東違規減持等行為。進一步豐富適合個人投資者投資的債券相關產品品種。



（三）多措並舉促進農民增收。健全種糧農民收益保障機制和土地增值收益分配機制，探索通過出租、入股、合作等方式盤活利用農戶合法擁有的住房。實施農村低收入人口提能增收行動，持續實施農業品牌精品培育計劃，實施農產品“三品一標”行動，促進綠色、有機、名特優新和地理標誌農產品消費。培育新型農業經營主體，因地制宜發展庭院經濟、林下經濟、民宿經濟，落實農機報廢更新補貼政策，強化產業聯農帶農。