完成在港3個月交流　深圳公務員：收穫豐富

10名深圳公務員近期完成3個月在港交流，收穫豐富。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月17日電／據大公網報導，特區政府與北京、上海、重慶、武漢、杭州和粵港澳大灣區內地城市合辦“公務員交流計劃”，由去年12月起接待30名內地公務員赴港交流，為期四周至三個月。當中，來自深圳的10人近期完成共三個月交流，應公務員事務局邀請，拍片分享在港交流時的所見所聞和得著。



港深合作潛力非常大



深圳市科技創新局對外交流合作處處長莊昕代表交流人員總結說，相信各人都獲得豐富收穫，過程中一方面與香港公務員建立非常好的工作關係及個人友誼，另一方面發現很多具潛力的新合作項目，這有助雙方日後進一步開展合作。



莊昕在香港交流時獲派至數字政策辦公室、創新科技署等部門，曾參與北都的創新科技地帶範圍，包括新田科技城、河套園區等項目。莊昕說，發現深圳和香港有非常大的合作潛力，特別是在河套園區的發展上。河套作為創新科技的高地，我們第一步可以推動兩地進一步在創新要素方面的流動，第二是積極共同吸引高端創新科研團隊和項目，攜手打造創新科技的國際化高地。



公務員事務局局長楊何蓓茵在社交網站分享影片表示，經過這三個月的交流，香港與深圳的公務員在多溝通、多學習、多交流的基礎上，既在各自專業範疇、公共行政等領域獲益良多，亦建立了深厚的友誼，這對大家未來更緊密的合作奠下良好基礎。展望未來，特區政府會繼續推進與內地多個城市的“公務員交流計劃”，進一步促進彼此的融合與發展，共同為國家的高質量發展注入新動力，作出更大的貢獻。