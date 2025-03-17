發揮香港科研優勢　對接國家發展戰略

左圖：經民聯昨日舉辦“全國兩會精神分享暨國家安全教育講座”。右圖：香港海南社團總會日前在尖沙咀會堂舉辦“2025年全國兩會精神分享會”。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月17日電／據大公網報導，十四屆全國人大三次會議和全國政協十四屆三次會議分別於3月11日和3月10日勝利閉幕。國務院總理李強在政府工作報告涉及港澳篇幅中，重申“要全面準確、堅定不移貫徹‘一國兩制’、‘港人治港’、‘澳人治澳’、高度自治的方針”，今年更特別提出“深化國際交往合作”和“維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序”。報告又指出要加大區域戰略實施力度，提升粵港澳大灣區等經濟發展優勢區域的創新能力和輻射帶動作用。



連日來，本港許多社團開展全國兩會精神學習分享會，邀請多位港區全國人大代表、全國政協委員主動走入社區，分享、解讀兩會重要內容和精神，共同探討如何在國家發展大局中發揮香港獨特優勢。與會者紛紛表示，香港具備背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，與國際高度接軌，本地的科研水平和人才也能配合國家發展。



拚經濟謀發展 “鑽石”發光發亮



經民聯新界東支部及新界北支部昨日舉辦“全國兩會精神分享暨國家安全教育講座”，並邀請港區全國人大代表、經民聯副主席梁美芬蒞臨分享。梁美芬強調，香港需更堅定維護國家安全，凝心聚力拼經濟、謀發展、搞建設，扎實有力鞏固提升香港獨特地位和優勢，抓好貫徹落實。香港不只要做國家的東方之珠、掌上明珠，更要做一顆鑽石，發光發亮。



要與國際高度接軌



香港陽江社團總會同日邀請港區全國人大代表民建聯副主席陳勇作分享。陳勇表示，香港應發揮好自身優勢，協助國家深化國際交往合作，做好內聯外通的雙向跳板作用。此外，香港亦要抓住國家發展的機遇，加快創科發展同人才培育。



與會者圍繞國家將進一步擴大高水平對外開放，民營經濟發展會越來越旺盛，香港如何強化“內聯外通”，發揮“一國兩制”優勢等進行提問。陳勇表示，政府工作報告提到，國家要擴大高水平對外開放，積極穩外貿穩外資；鼓勵外國投資者擴大再投資，支持參與產業鏈上下游配套協作等。事實上，香港具備背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，正是為國家作出貢獻的關鍵時刻。隨著國家高質量發展扎實推進，新質生產力穩步發展，香港不僅要與國際高度接軌，本身科研水平高、人才多，也能配合國家發展大勢，大有可為。