風腐同查同治，嚴防借人情往來“圍獵”幹部

福建省尤溪縣紀委監委針對“人情往來”背後的腐敗問題，堅持“查”“治”貫通，把個案剖析和類案分析結合起來，梳理典型問題、表現形式、深層原因，推動做實案件查辦“後半篇文章”。圖為近日，該縣紀檢監察幹部在剖析有關案件。（圖片來源：中央紀委國家監委網） 中評社北京3月17日電／據中央紀委國家監委網報導，日前，各地通報了多起披著人情“外衣”收送禮品禮金等典型案例：2012年底至2023年7月，王仕宗在擔任雲南省水利廳副廳長等職務期間及退休後，多次在春節期間收受管理服務對象所送禮金、禮品；2021年至2023年，湖北省荊門市政協原黨組書記、主席丁岱先後3次接受某公司法定代表人呂某某為其慶祝生日組織的宴請，飯後進行帶有財物輸贏性質的打牌活動；2023年4月、2024年1月，時任湖南省益陽市大通湖區人民醫院黨委書記張勇在操辦其子婚事、其母喪事期間，違規收受下屬所送禮金……



正常的人際交往無可厚非，然而一些行賄人以“朋友交往”為名，對領導幹部行“圍獵”之實。不少人起初沒有具體請托事項，而是企圖與對方先建立一定的感情基礎，以便將來請托對方為自己謀利。紀檢監察機關緊盯此類突出問題，以“查”“治”貫通阻斷風腐演變，嚴防假借“人情往來”的名義“圍獵”黨員幹部。



看似不求回報，實則“放長線釣大魚”，希望通過長期“感情投資”鋪路



2月5日，春節後首個工作日，江蘇省金湖縣召開全縣領導幹部警示教育大會，重點通報了該縣勞動就業管理中心原主任吉某違紀違法案。



“與吉某交往的不法商人，利用年節等‘人情節點’進行‘感情投資’，雖然當面未提及請托事項，但謀利動機較為明顯，一方面在吃吃喝喝、走訪拜年中瞭解其工作動態，為下一步行賄謀利‘儲備’信息資源，另一方面通過長期小額‘投入’，換取其日後的權力‘支出’。”金湖縣紀委監委第五紀檢監察室主任漆壽偉說。



在一些別有用心的行賄人看來，節日是拉近關係的絕好時機。



“很多老板借匯報工作之名給我送煙，一開始我都謝絕了。後來礙於情面鬆了口，覺得他們只是想增加印象、拉近關係，自己只要把握分寸、不越底線就行了。”這是湖北省監利市原城市建設投資開發公司黨委書記、董事長何龍烈遲來的悔悟。