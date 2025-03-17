也門胡塞武裝稱在紅海襲擊美國航母

中評社北京3月17日電／據新華社報導，也門胡塞武裝控制的馬西拉電視台16日報導，也門胡塞武裝當天對停泊在紅海北部的美國“哈裡·杜魯門”號航空母艦及其隨行艦只發射了18枚彈道導彈和巡航導彈以及一架攻擊無人機，作為對此前美國空襲也門境內目標的回應和報復。