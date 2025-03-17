甘肅緊盯惠農政策落實等關鍵環節

中評社北京3月17日電／據中央紀委國家監委網報導，近日，在甘肅省寧縣早勝鎮寺底村千畝油菜花基地，縣紀委監委第三片區協作組工作人員深入一線開展監督，對惠農補貼和農資補助發放台賬逐一檢查。



正值春耕備耕的關鍵時期，甘肅省各級紀檢監察機關統籌“室組地”監督力量，與職能部門聯合發力，聚焦春耕生產重要環節，下沉一線監督推動解決群眾急難愁盼問題，確保惠農政策落地、農資供應充足、技術服務到位。



甘肅春播面積占全年農業生產的七成以上，做好春耕生產是保障糧食安全的關鍵。甘肅省紀委監委駐省農業農村廳紀檢監察組將春耕生產作為監督重點，成立工作專班，及時與駐在單位責任處室專題會商、談話壓責，督促抓好保面積、提單產等工作重點和農資調運供應、農機檢修保養等關鍵環節，扎實推進春季田管、春耕備耕等工作，打牢全年糧食豐收基礎。



“文殊鎮石橋村部分渠道淤堵，影響灌溉用水……”近日，嘉峪關市郊區紀工委工作人員在監督檢查時發現這一問題後，立即向該鎮黨委反饋，並跟進監督清淤工作。



嘉峪關市紀委監委督促各鄉鎮紀委針對農田水利設施運行狀況，上年度實施高標準農田建設項目情況，灌溉渠道、機井、泵站等設施損壞情況中職能部門工作落實各方面開展監督檢查。目前，各水利設施均正常運轉，為春耕生產打下堅實的水利保障。民勤縣紀委監委聯合市場監管、農業農村等職能部門，深入農業生產一線，對發現的問題分類梳理，透過問題看作風，匯總形成問題清單，通過約談提醒、跟蹤督辦等方式督促整改落實。



“我家去年買的這台拖拉機，申請了1萬多元補貼金，年前就打到社保卡上了，這為我們減輕了不少負擔……”近日，平涼市靜寧縣紀委監委工作人員來到甘溝鎮馬坡村入戶回訪，正好遇到村民馬中紅開著新添置的輪式拖拉機去地里覆地膜。