理大：最高級獎學金可支付學費生活費

理大舉行迎新資訊日等多項活動，大力宣傳“留學香港”品牌。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月17日電／據大公網報導，在非本地生收生方面，滕錦光透露，理大從2023年開始在全國範圍內對招收的學生進行面試，本學年（2024／25）入讀理大的部分新生已接受面試。不過，由於面試主要是一個加分體制，所以若申請同學的分數較高則不需要進行面試。



滕錦光介紹，理大設有環球事務處，專門負責在內地或海外的中學開展招生活動。理大資助委員會將與政府共同努力，大力宣傳“留學香港”品牌，講好香港教育故事。



滕錦光提到，沒有足夠的海外學生來港讀書難以建設國際專上教育樞紐，因此需要擴招海外學生。學生是否具備足夠經濟能力去負擔學費是影響海外學生來港讀書的重要因素。滕錦光建議政府和大學應該出台某些獎學金計劃，招收部分沒有經濟能力、但非常有興趣來港就讀且成績比較好的同學。



據悉，特區政府提出要設立“香港未來人才深造獎學金計劃”，從2025／26年學年起，每年為最多1200名修讀指定研究院修課課程的本地學生提供獎學金。滕錦光認為這是一個出色的舉措。他表示，此計劃主要針對授課式碩士課程的學生，過去理大也有不少課程被納入資助範疇。



滕錦光介紹，理大設有不同類型的獎學金去滿足不同學生的需求。他表示，本科生獎學金設置會相對較多，而理大最高一檔的獎學金可以支付學生的學費與生活費。至於本地與非本地學生的獎學金是否有區別，滕錦光則表示由於本地生和外地生本身學費的收費標準不同，所以會有一定區別，但他說最高一級的獎學金是相同的。