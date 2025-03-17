四川用好專班機制持續固本強基

四川省宜賓市筠連縣紀委監委建立協作區工作例會、案情分析研判會等會商機制，讓片區協作“有形”且“有效”。圖為近日，該縣紀委監委第四片區協作組開展案情分析研判。（圖片來源：中央紀委國家監委網） 中評社北京3月17日電／據中央紀委國家監委網報導，“錢已到賬，正打算把最新的賬目進行公示。”四川省射洪市仁和鎮紀委書記蒲發科和同事日前到牛王廟村回訪時，該村村幹部表示，此前村裡被挪用的5萬元產業扶持基金已經追回。針對牛王廟村原村委會主任王某某借用他人名義註冊合作社，違規挪用村集體產業扶持基金並逾期拒不歸還問題，仁和鎮紀委嚴查快辦，推動問題解決，給予王某某黨內警告處分。



四川是人口大省、地域大省，縣、鄉級行政單位數量多，推動全面從嚴治黨向基層延伸任務艱巨、責任重大。該省紀委監委聚焦制約基層監督的難點堵點，整合力量、創新方式，強化保障、固本強基，以嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍，推動完善基層監督體系，提升基層監督治理效能，形成“群眾信任監督、監督回報信任”的良性循環，讓人民群眾切實感受到正風反腐加力度、清風正氣在身邊。



選育結合，配齊配強幹部隊伍



前不久，廣元市旺蒼縣東河鎮紀委書記侯軍在南陽村走訪群眾時瞭解到，有5戶村民的土地流轉金被拖欠多年。發現問題線索後，東河鎮紀委組織專人展開調查。



經查，2016年底，某企業因發展農業園區需要，與南陽村50餘戶村民簽訂土地流轉合同，由企業將土地流轉金以現金方式直接支付給村民。自2019年起，因部分村民外出務工，該企業便委托村黨支部書記昝某某代領土地流轉金並轉發給村民。昝某某將5戶村民3年的土地流轉金共計10050元據為己有，用於日常開支。最終，昝某某受到黨內嚴重警告處分，土地流轉金全部退還村民。



“之前，鄉鎮紀委的專職人員衹有1人，且兼職人員不固定，工作開展起來力不從心。”從事基層紀檢監察工作已有8年的侯軍，對省紀委監委連續多年大抓基層所帶來的變化感觸頗深，“現在人員力量充足，專職、兼職人員都充分調動起來，監督辦案質效大幅提升。”