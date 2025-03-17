﻿AI賦能保險業　縮短理賠處理時間

香港保險科技初創公司醫結，以區塊鏈技術為受保人提供創新自動化保險索賠和應診體驗。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月17日電／據大公網報導，本港大力推動創科發展及培育初創公司，作為香港的保險科技初創公司醫結（MediConCen）近日接受《大公報》訪問時介紹，公司利用區塊鏈技術、人工智能和光學字符識別系統，提供自動化保險理賠服務，快速處理和準確校對索償資料，為醫療理賠流程節省一半的時間。同時，可防止詐騙、浪費或濫用等行為。



傳統保險理賠流程耗時冗長，尤其在高額醫療費用案件中，客戶需自行墊付數十萬元，並等待至少六周才能獲得理賠。受保人需提交大量文件，如醫生診斷報告、醫院單據和付款紀錄等，數量多達數十頁。保險公司收到文件後，還需經過人工審核、資料整理、費用拆解及逐項審批等多個步驟，導致效率較慢。



為解決行業痛點，MediConCen透過區塊鏈技術及加密技術作交叉驗證，將醫療紀錄、保單詳情等資料安全地記錄在系統之內，確保資料不被篡改。而保險公司可通過MediConCen的自動化保險配對系統，經掃描的紀錄均登記在系統的區塊鏈中，可隨時追溯。



採用OCR技術 識別醫生字跡



醫結行政總裁楊廣榮介紹，MediConCen人工智能模型以龐大的醫學數據進行預訓練，並透過自身的數據和醫療知識對其進行了增強。同時，系統採用了“光學字符識別”（OCR）技術，並引入AI技術，解決了OCR以往較難識別手寫字的困境。當醫生字跡不清或出現錯誤時，AI技術能通過大數據和上下文理解手寫內容，將其轉化為可讀數據，大幅提升文件處理的準確性和效率。楊廣榮形容這是一項“智能理解文件的技術”。



楊廣榮續指，AI技術的應用亦顯著縮短了理賠處理時間。對於簡單的理賠案件，系統能夠快速計算理賠金額，並在短時間內完成處理，將平均處理時間縮短一半（最快可在3個星期內完成），亦可減省兩成人手。他強調AI技術並非完全取代人工審核，而是作為輔助工具，生成初步理賠建議，最終仍需要專業人員進行確認和批准。