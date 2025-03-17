美環保局將推翻“溫室氣體有害公眾健康”論

美國環保政策大變，俄克拉何馬州消防員15日正在撲滅山火。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月17日電／據大公網報導，綜合《紐約時報》、《華盛頓郵報》報導：當地時間3月12日，美國環保局（EPA）局長澤爾丁宣布撤銷一系列環境法規，將矛頭對准拜登時代的綠能政策，其中包括發電廠碳排限制、車輛廢氣排放標準與水道保護措施等。



澤爾丁表示，將通過取消這些不公平地加重美國工業負擔的監管措施來刺激美國經濟增長。截至當地時間12日下午3點，EPA一共發布了31項撤銷相關監管措施的聲明，其中最引人注目的是EPA宣布將重新考慮“溫室氣體有害公眾健康”的官方認定。



2009年，EPA經過科學審查後，認定人為活動產生的二氧化碳等溫室氣體對公眾健康產生危害，這項結論成為後續15年美國歷屆政府數十項氣候法規的基石。奧巴馬政府和拜登政府利用這項認定，對汽車和發電廠等的排放設定了嚴格的限制。特朗普政府第一任期就想取消這項認定，但並未成功。



EPA這一決定受到化石能源行業和商業團體的歡迎。美國石油和天然氣行業倡導組織“美國能源聯盟”主席派爾表示，自己很高興“特朗普第二任期正在採取有關行動”。煤炭行業的支持者長期以來一直對發電廠排放規則表示抱怨。這項2024年制定的規則，要求所有計劃在2039年後繼續運作的燃煤電廠必須在2032年前削減或捕獲90%的二氧化碳排放量。



環保組織則對EPA的這一決定感到震驚。非政府組織“自然資源保護委員會”高級策略師多尼格此前表示，如果EPA繼續沿著這條路走下去，並拋棄“氣候變化威脅人們健康和福祉這一顯而易見的結論”，“那麼美國人將面臨更嚴重的空氣污染和更多災難性的極端天氣。”