特朗普援引戰時法律驅逐委內瑞拉黑幫被阻止

2月14日，在洪都拉斯西北部城市聖佩德羅蘇拉的拉蒙·比列達·莫拉萊斯機場，返鄉移民走下飛機。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月17日電／據新華社報導，美國白宮15日說，總統唐納德·特朗普前一天簽署行政令，援引美國1798年出台的《外國敵人法》，批准加速驅逐委內瑞拉黑幫“阿拉瓜火車”，稱其使美國面臨“侵略”。



當天晚些時候，聯邦法院法官詹姆斯·博斯伯格簽發一項有效期14天的臨時禁令，阻止政府援引《外國敵人法》驅逐移民，理由是該法為戰時法令，僅適用於遭遇“等同於戰爭的外國敵對行為”情況，“阿拉瓜火車”的行為不構成特朗普口中的“侵略”。



驅逐令援引18世紀戰時法律



白宮在一份公告中說，特朗普認為“阿拉瓜火車”成員“對美國實施非常規戰爭行為和敵對行動”，目的是在美國“製造動蕩”。根據公告，所有當下身在美國境內且未成為美國公民或永久居民、決意成為“阿拉瓜火車”組織成員的年滿14歲以上委內瑞拉公民“可作為‘外國敵人’被抓捕、管制、看守和遷移”。



特朗普政府2月將“阿拉瓜火車”、墨西哥的錫那羅亞販毒集團等8個犯罪團夥列入“外國恐怖組織”名單。美方指認“阿拉瓜火車”涉嫌綁架、敲詐勒索、有組織犯罪和雇凶殺人，“持續參與大規模非法移民進入美國的活動，以進一步實現其傷害美國公民的目的”。



白宮發布公告前，法官博斯伯格剛簽發了另一項臨時禁令，以同樣理由阻止聯邦政府驅逐5名委內瑞拉人。提起訴訟的美國民權聯盟稱，這5名委內瑞拉人只是在美國申請庇護，但被錯誤認定為“阿拉瓜火車”成員。美國政府已針對這項禁令提起上訴。



據路透社報導，《外國敵人法》授權美國總統繞過保障移民權利的正常程序，快速遣返被認定為“威脅”的移民。美國過去僅在戰時應用過該法，最為人所知的案例是在第二次世界大戰期間將美國境內的大批日本、德國和意大利裔居民關進集中營。美國民權團體和部分民主黨人批判共和黨政府重新應用這一有“可恥歷史”的戰時法律，“隨意拘禁和遣返”外國人。