金融監管總局要求金融機構發展消費金融

中評社北京3月17日電／據人民日報報導，金融監管總局日前印發通知，要求金融機構發展消費金融，更好滿足消費領域金融需求。鼓勵銀行業金融機構在風險可控前提下，加大個人消費貸款投放力度，合理設置消費貸款額度、期限、利率，優化資源配置。在有效核實身份、風險可控前提下，探索開展線上開立和激活信用卡業務。



金融監管總局相關司局負責人說，銀行業金融機構可根據借款人信用記錄、還款保障，針對暫時遇到困難的借款人，合理商定貸款償還的期限、頻次。根據借款人申請，經審核合格後為符合條件的借款人提供續貸支持。



銀行業金融機構要規範消費貸款合同條款，明示最終綜合融資成本。用好金融產品查詢平台和金融消費者保護服務平台，便利消費者查詢使用。推進消費場景支付便利化，滿足老年人、外籍來華人員等群體支付服務需求。完善金融消費糾紛多元化解決機制，妥善解決消費金融糾紛。



此外，金融機構要圍繞擴大商品消費、發展服務消費和培育新型消費，豐富完善金融產品和服務。針對數字、綠色、智能等新型消費場景，量身定制金融產品，更好滿足個性化、多樣化金融需求，不斷強化數字賦能，增強消費金融服務的適配性和便利度。加大對批發零售、住宿餐飲、文化旅遊、教育培訓、健康養老等消費服務行業的信貸投放，支持消費供給主體健康發展。