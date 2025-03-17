全鏈條加持，讓科研成果轉化更順暢

科研人員正在北京清華工業開發研究院中試平台——細胞與基因治療創新中心開展技術驗證。（圖片來源：北京清華工業開發研究院） 中評社北京3月17日電／據人民日報報導，實驗室的科研成果變成市場應用的成熟產品，要從“最初一公里”走完“最後一公里”，哪個環節都不能少。



為打通轉化過程中存在的卡點堵點，多地通過建設承載園區、概念驗證平台、推廣應用場景創新等有力舉措，不僅將轉化項目“扶上馬”，還想方設法“送一程”，科技成果轉化越來越順暢。



加速源頭轉化技術“熟化”，搭建從“書架”到“貨架”的橋梁



從成果研發到市場應用，橫亘著可行性驗證、工程放大、示範推廣等諸多關卡。為科技成果轉化提供全方位、全生命周期的資源、政策和服務支持，全國多個地區搭建起“書架”走向“貨架”的橋梁。



在上海“大零號灣”科技創新策源功能區，科研與創業實現無縫銜接，一批科創企業在這裡完成“從0到10再到100”的拔節成長。



一分鐘做出漂亮的咖啡拉花，寫起毛筆字有模有樣……走進節卡機器人公司，協作機器人正忙個不停。企業自研的新一代協作機器人，已廣泛服務於汽車、電子、半導體、新能源等行業的全球知名品牌的生產線。



這家高新技術企業能夠脫穎而出，離不開“大零號灣”的加持。公司有關負責人表示，在“大零號灣”，他們能夠與高校科研團隊真正做到高效對接：上海交通大學的教授下課後，騎個車就能到達“大零號灣”的企業，做完科研項目，晚上還能回學校食堂吃上一口熱飯，實現了“校內搞科研、校外搞科創”。



不僅如此，節卡機器人公司還在政策、空間、產業、基金等方面獲得了“大零號灣”的有效支持。