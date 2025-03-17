中國殘疾人藝術團台北演繹“我的夢”

3月15日，中國殘疾人藝術團演員在台北表演舞蹈。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月17日電／據新華社報導，中國殘疾人藝術團15日在台北進行“我的夢”藝術演出，展現殘疾人演員的特殊藝術和精彩人生，引發觀眾如潮好評。



來自中國殘疾人藝術團的51位聽障與視障演員，通過舞台兩側的手語老師輔助節奏，演出了舞蹈《我要飛》、京胡合奏《萬馬奔騰》、舞蹈《采薇》、器樂合奏《生命之歌》、舞蹈《千手觀音》等13個節目，融合中華文明與多元文化，凸顯傳統特色與時代氣息。



本次展演指導單位、海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢表示，演員們歷經千辛萬苦才達到這樣的藝術境界，本身就是非常勵志的故事。演出充分展現了兩岸共同傳承的中華文化精髓，能夠拉近兩岸民眾的心理距離，用愛化解紛爭、用情感融化緊張，“這樣的交流對兩岸關係發展有很好助力，值得多多進行”。



演出結束後，觀眾站立鼓掌，掌聲經久未停。台北市民丘小姐對舞蹈部分感觸很深：“演員們需要在指導老師幫助下才能完成表演，非常不容易，令人感動。”



觀看了演出的台灣公益發展協進會理事長黃丙喜受訪表示，有些節目用西方樂器和舞蹈形式演出中國元素和中國人的內心世界，非常震撼。第一個獨唱節目的演員雖然看不見，但表達了通過歌唱就能看見世界以及人與人應該和平相處交流的心聲。



作為暖場主持的台灣歌手林語菲受訪時說，之前有看過中國殘疾人藝術團的演出，感動於演員們對藝術的熱愛，希望他們也像演出的名字一樣，能夠夢想成真，綻放花一樣的生命。



“我的夢”2025台北專場演出當日在台北連演兩場後結束。