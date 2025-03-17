人民幣資產搶手　A股發力向上

預期全球資金繼續簇擁人民幣資產，其中內地A股市場尚未發力，具有值博率。（大公報） 中評社香港3月17日電／大公報報導，中國經濟保持向好勢態，製造業指數重返擴張狀態、房地產市場持續出現積極變化，以及舊換新政策進一步提振消費及投資，利好人民幣資產。今年內地A股表現相比國企H股明顯落後，令A股對比H股的溢價顯著收窄，預期A股有望發力上升。



今年兩個多月以來，全球股市表現參差，雖然表面上MSCI環球股市指數微跌2%至3%，但多個市場跌幅頗大，例如日股在加息影響下急跌7%，而美國標普指數則因關稅政策自傷經濟而下跌10%，但德股在憧憬俄烏停戰之下大升13%，港股更在國際資金增配人民幣資產之下大升，恒生指數、國企指數勁升20%，表現稱冠全球股市。



內地經濟韌力強 關稅影響可控



其實，特朗普2.0時代來臨，加征關稅屬損人不利己行為，破壞全球產業鏈供應鏈，有違自由貿易規則，美國最終成為大輸家，從今年美股由升轉跌、表現遠遠落後於港股，可知道投資者對特朗普政府動輒挑動貿易戰做法不以為然，紛紛趁高減持美股。



當前中資股表現強勢，成為全球投資寵兒，未有受到美國升級關稅戰、貿易戰太大影響，反映市場對中國經濟保長期向好信心堅定，預期關稅對中國經濟的影響可控。

