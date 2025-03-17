華僑華人新生代這樣發出“新聲”

從左至右依次為李姝麗、張雪飛、陳映玲、楊奕東、羽靜。（圖片來源：人民日報） 中評社北京3月17日電／據人民日報報導，張燈結彩的泰國曼谷唐人街，陳映玲的鏡頭正對准汕頭“阿伯”書寫的對聯，飄逸的中國字和大紅春聯，通過她的海外社交平台賬號“泰國V姐”傳向60萬粉絲。這是陳映玲和華僑華人新生代博主日常創作的一個縮影。



許多人好奇，年輕一代華僑華人是什麼樣的？與老一輩僑胞相比，華僑華人新生代的跨文化表達有何不同？一群華僑華人新生代自媒體創作者，向記者分享了他們的故事。



有認同，所以有表達



——“傳播中華文化一定要增加海外朋友的體驗感”



2023年5月，陳映玲探訪了在泰國做榴蓮生意的潮汕老鄉，她舉著榴蓮即興拍攝的視頻，意外收穫百萬播放量。評論區裡，泰國地址的網友寫道：“潮汕話聽著就是親切。”這個潮汕姑娘從未想過，自己的生活碎片，竟撬動了許多旅泰僑胞的家鄉記憶。她開始系統拍攝潮汕“營老爺”、僑鄉家宴等習俗，用潮汕話、泰語、普通話、英語交織的解說，讓潮汕民俗文化跨越千里，連接親情記憶。



當陳映玲在曼谷街頭說著潮汕方言，壯鄉山歌也在柬埔寨找到新聽眾。90後的楊奕東，在廣西農村長大，現在也是一名自媒體博主。從小聽著壯族山歌長大的他，不僅練出一副好嗓子，還因為父母不在身邊學了一手好廚藝。2013年，18歲的楊奕東前往柬埔寨做廚師。在柬埔寨，他遇到了現在的妻子。



“我做自媒體要感謝我妻子，短視頻剛火起來的時候，她鼓勵我上傳唱歌和做菜視頻。”楊奕東回憶，在第一條短視頻裡，他做了一道啤酒燜鴨，收穫6萬多點贊。做菜之餘，楊奕東還翻唱中柬歌曲，這些接地氣又帶著煙火氣的視頻受到柬埔寨粉絲歡迎。如今，楊奕東的社交平台賬號“Bafido”在全網擁有超300萬粉絲。