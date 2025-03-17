資產流入黃金避險　石油供應有機會過剩

現貨金價（大公報） 中評社香港3月17日電／大公報報導，據獨立外匯分析員徐惠芳分析說，本周為央行“超級議息周”，包括美國聯儲局、日本央行、英倫銀行、瑞士及瑞典央行均於本周議息，市場普遍認為，在美國總統特朗普關稅等政策影響下，貨幣政策將趨謹慎和觀望。



利率期貨顯示，美聯儲本周議息維持利率4.25至4.5厘不變的機會率高達98%，減息0.25厘的機會率僅2%。市場預期，在當前政策高度不確定下，將令美聯儲選擇按兵不動，繼續以數據為導向，謹慎應對未來經濟環境。



美匯103水平整固



密歇根大學3月美國消費者信心指數初值報57.9，預期63.1；消費者一年期通脹預期初值報4.9%。美國勞工部上周新申領失業救濟金有22萬人，按周減少2000人，預期22.5萬人。美聯儲報告稱美國家庭財富去年第四季升2000億美元，至169.4萬億美元創新高。美匯指數上周五收市，在103.72水平整固，下方支持103.20、102.80。



現貨金價新的歷史高點2993美元隨時可能被突破，關注即市曾衝破心理關口3000美元。特朗普關稅政策將推高通脹並減緩經濟增長的擔憂，正在推動對黃金等避險資產的需求。今年迄今，已知的黃金交易所交易基金持有量增長了約350萬盎司，接近8640萬盎司。現貨金價上周五收市，在每盎司2984美元整固，下方支持2920、2860、2800美元。



國際能源署（IEA）估計，全球石油供應在2月份每日增長了24萬桶，因為油組及盟友（OPEC＋），特別是哈薩克斯坦的產量達到了創紀錄的高位。OPEC＋供應預計，今年將增長約150萬桶，供應則取決於4月後對減產的處理。IEA預測，全球石油市場在2025年將每日過剩60萬桶。如果OPEC＋全年內解除減產，過剩擴大至每日100萬桶的風險。紐約期油上周五收市，在每桶67.18美元，下方支持每桶64.20、61.80、58.40美元。