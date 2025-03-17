科大研月面作業機械人　提升航天科技競爭力

上圖：科大將研發一款多功能月面作業機械人暨可移動充電站，隨嫦娥八號探測器登上月球進行科學探測。下圖：科大太空科學與技術研究院院長於宏宇表示，該機械人配備雙機械臂，用以布置和安裝儀器、采集月面樣品等。（大公報） 中評社香港3月17日電／大公報報導，國家於2004年啟動探月工程，取名“嫦娥工程”，逐步實現奔月夢想。作為探月工程第四期任務，嫦娥八號探測器計劃於2028年前後發射，助力將來在月面上建設國際月球科研站。



香港在這項重大國家任務中也占一席位，香港科技大學將研發一款多功能月面作業機械人暨可移動充電站，隨嫦娥八號探測器登上月球進行科學探測。



香港科技大學獲國家航天局委任，成為嫦娥八號一項國際合作項目的主導機構，會與合作夥伴研發一款多功能月面作業機械人暨可移動充電站，隨嫦娥八號探測器登上月球進行科學探測。



配雙機械臂 助嫦娥探月



香港科技大學太空科學與技術研究院院長於宏宇表示，該機械人配備雙機械臂，用以布置和安裝儀器、采集月面樣品等。嫦娥八號探測器著陸後，機械人要把其他探測儀器或傳感器拿下來，走到需要布置的位置。



機械人可實時感知月球的地形地貌，規劃及優化行走路徑，並克服極端溫度及缺乏導航等挑戰。於宏宇指出，團隊開發了適應月面低重力及惡劣環境的軟件，使機械人能根據環境變化自主調整姿勢和操作功能。



機械人的另一特點是能以移動充電站的形式，為其他月面設備充電。於宏宇指，整個國際月球科研站裡有幾個機械人、幾個儀器要協同動作，需要一定能源供給。“我們的機械人有太陽能電池，可提供無線充電的功能。”

