更個性更精細：年輕人成為康養消費新勢力

中評社北京3月17日電／據新華社報導，下午一點，重慶市渝中區一家大型商場裡，28歲的白領李晴來到一家連鎖養生館，準備利用午休時間進行對症推拿和艾灸。



“這是對抗工作疲勞的法寶。”她笑著向記者展示手機裡購買的推拿艾灸三次卡。此時，相鄰的幾個按摩房間裡也有顧客正在享受艾灸，空氣裡飄散著艾草特有的清香，與樓下咖啡店的現磨咖啡香氣交織成獨特的都市養生圖景。



這種場景正在中國一些城市商業體中高頻次出現。從中醫按摩到草本茶飲，從艾灸理療到瑜伽課程，越來越多青年注重康養消費，提倡“精致養生”。



所謂“精致養生”，是指在追求健康的同時，更加注重養生方式的個性化、科學化和精細化。與老一輩的傳統養生觀念不同，年輕人不再滿足於簡單的“多喝熱水”或“吃補品”，而是力求將健康理念滲透到生活的方方面面。



“年輕人把養生拆解成了可執行的健康公式，他們對養生產品的品質和效果要求更高，也更注重養生的悅己體驗。”錦艾堂健康管理有限公司總經理劉俊康認為，年輕人願意為高品質、高效能的養生產品買單，追求的是實際效果和個性化的消費體驗。



根據中國產業研究院發布的《2025－2030年中國健康養生行業投資潛力及發展前景預測研究報告》分析，15－25歲的年輕人群體逐漸成為健康養生市場的主力軍，養生手段也呈現出多樣化的特點。



在重慶市江北區中醫院門口的中醫奶茶店前，不少顧客排著長隊前來購買“中藥奶茶”。烏梅自在乳、當歸決明釀、棗麥合蓮湯等養生產品一經推出，就受到了養生一族的“追捧”。醇厚的奶香與獨特的藥香、茶味融合交織，俘獲了不少人的味蕾，“口感不錯，喝不出中藥味，不甜也不膩”。