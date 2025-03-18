《中國評論》月刊第327期內容介紹

第327期《中國評論》月刊2025年3月號已出刊（中評社圖片） 中評社香港3月18日電（記者 馬逸群）由中評智庫基金會主辦的第327期《中國評論》月刊2025年3月號已出刊。本期《中國評論》共刊發20篇文章，涵蓋兩岸、台灣、國際、經濟、歷史等議題。



本期“專題”欄目聚焦美國科技戰略變化與影響，刊發了《科工複合體的崛起：特朗普政府科技戰略演變與全球影響》和《美國國內政治變化與特朗普的對華政策》兩篇文章。



復旦大學中國研究院副研究員劉典，清華大學人工智能國際治理研究院科研助理趙楊博，和復旦大學管理學院博士後、正高級工程師魯匯智聯合發表《科工複合體的崛起：特朗普政府科技戰略演變與全球影響》一文。文章指出，特朗普政府內部正在形成“科工複合體”。近年來，美國政府對中國發起的科技競爭，實現了從“貿易限制”向“創新抑制”的戰略轉變，一個帶有鮮明特點的“科工複合體”正從“軍工複合體”演化形成。與傳統的“軍工複合體”以企業和個人利益為核心不同，在“科工複合體”內，國家利益是驅動力，形成了由白宮、國會和科技企業共同主導的協作機制。這種結構賦予了複合體一種超越單純經濟動機的戰略視野，使得美國政府和企業能夠更加緊密地合作，以應對來自中國的挑戰。隨著特朗普加強了與矽穀科技領袖之間的聯繫，如埃隆·馬斯克等科技行業的領軍人物通過“旋轉門”得以出任政府職位，參與政策制定。這不僅將增強“複合體”內部決策層的技術專長，也使得政策實施更具靈活性和針對性。進入 “特朗普政府2.0”時代，中美之間的科技較量將繼續呈現複雜多變的局面。“不變”的是雙方在關鍵技術領域的持續對抗，而“變”的則是不斷演變的合作與競爭模式。在此背景下，美國的“科工複合體”預計將發揮關鍵作用，推動形成新的國際科技秩序，並在全球範圍內引發更多的風險和挑戰。



在《美國國內政治變化與特朗普的對華政策》一文中，國際關係學院講師孫冰岩指出，在解釋和預測美國政府當前的對華政策方面，國際關係學界更多基於“修昔底德陷阱”思維，認為在美國確定長期對華戰略競爭的結構性背景下，特朗普第二任期的對華強硬政策很可能是必然趨勢。儘管美國對華戰略競爭確實是解釋和預測特朗普第二任期對華強硬政策的結構性因素，但美國國內政治因素的發展和演變同樣也是催化、加劇特朗普對華政策烈度和強硬程度的內部動因。影響特朗普對華政策的國內政治因素的演變包括：貿易保護主義力量的質變性發展、民粹主義開始與反華思維相綁定、地方政治的反華傾向使美國基層更重視中國議題。三種國內政治因素的變化，可能會使特朗普第二任期的對華強硬政策更多受到美國國內政治的負面影響，使中美關係面臨更多超越外交層面的內政阻力。

