23個省份已在不同層級探索實施育兒補貼

中評社北京3月17日電／據人民日報報導，今年的《政府工作報告》提出，制定促進生育政策，發放育兒補貼。今年全國兩會期間，國家衛生健康委員會主任雷海潮介紹，國家衛生健康委正在會同有關部門起草育兒補貼的操作方案。一時間，育兒補貼相關話題在網上網下引起熱議。



國家衛生健康委去年10月的數據顯示，已有23個省份在不同層級探索實施生育補貼制度。在各地的實踐中，育兒補貼包括哪些種類？如何領取？實施以來起到了什麼作用？如何進一步優化相關政策？記者進行了採訪。



除發放現金外，還有培訓補貼、購房補貼、托育補貼等



育兒補貼是政府部門為緩解家庭育兒經濟壓力、優化生育環境實施的經濟支持政策。“也就是官方直接發放的育兒補助金。”安徽大學人口研究所所長孫中鋒介紹。



目前，育兒補貼發放形式主要有兩種：一是一次性發放現金，如安徽省合肥市對符合認定資格的夫婦，生育第二個子女，給予2000元的一次性補貼，生育第三個子女，給予5000元的一次性補貼；二是定期發放補貼，如山東省濟南市對符合相關生育政策規定的濟南市戶籍家庭中新出生的二孩或三孩，每孩每月發放600元育兒補貼，直至孩子3周歲。



四川省攀枝花市在2021年7月就出台了育兒補貼政策。相關政策明確，對夫妻雙方戶籍均在攀枝花且參加當地社會保險，按政策生育第二、第三個孩子並落戶攀枝花的家庭，每月每孩發放500元育兒補貼金，直至孩子3周歲。截至目前，全市財政已累計兌現育兒補貼2897.95萬元。



寧夏回族自治區衛生健康委員會婦幼處負責人吳林介紹，寧夏戶籍夫妻，自2023年1月1日零時以後按政策生育二孩、三孩並落戶寧夏的，可分別獲得2000元、4000元的一次性補貼，同時每孩每月發放200元育兒補貼金，持續至孩子3周歲。一次性補貼所需資金由自治區承擔60%，縣（市、區）承擔40%；按月發放的育兒補貼金由縣（市、區）全額負擔。