“大國重器”專場就業洽談會有哪些新變化

中評社北京3月17日電／據中國青年報報導，3月13日，在清華大學畢業生春季大型就業洽談會“大國重器”專場，一家企業的招聘崗位上寫著：“AI技術專家”崗位，面向博士研究生開放。該崗位需要應聘者具備深度學習、自然語言處理、神經網絡架構等領域的科研經歷，並要求具備AI大模型相關工程實踐經驗。



“這是今年新增的崗位，第一次面向畢業生招聘。”一家從事軟件和信息技術服務業的公司的劉姓工作人員告訴記者，根據公司進一步發展雲計算主營業務的戰略調整，需要招聘AI類創新人才。“AI技術專家”主要參與人工智能相關技術選型及算法模型設計、開發與測試。相關產品涉及智能對話、問答系統和知識檢索等功能，將應用於政務等領域及公司內外產品。



“對談中，我們會側重詢問學生在實習或者科研經歷中，是否有大模型的開發或者商用落地的經驗。”在招聘現場，他已經對接了多位前來咨詢的清華大學畢業生。



作為清華大學歷年來參會單位最多的畢業生大型就業洽談會，2025屆畢業生春季大型就業洽談會共吸納了30個省份720餘家用人單位參會，累計提供上萬個招聘職位，行業涵蓋信息技術、製造業、能源業、國防科技工業等重點領域。“大國重器”專場是清華大學畢業生大型就業洽談會的重要場次之一，已經連續多年舉辦。



記者在現場觀察到，有多家企業明確設立了AI類崗位，並將其崗位置於最顯眼的位置。如一家企業的大模型應用崗向計算機科學與技術、人工智能等相關專業的畢業生開放。也有公司在展牌上列舉了公司目前在AI大模型方面的戰略布局，並提供了公司開發的多個領域大模型產品的說明。



一家以從事計算機、通信和其他電子設備製造業為主的企業的現場招聘人員告訴記者，今年公司設置了大量的AI類崗位，相比往年招聘人數增多了，崗位職責劃分更細了。在其公司的宣傳手册上，AI類崗位包括了AIGC媒體生成算法高級工程師、NLP大模型高級工程師、機器學習高級工程師等9個崗位。