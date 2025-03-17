高盛：港股復甦　今年賺錢良機

中評社香港3月17日電／DeepSeek引發的新一輪人工智能（AI）熱潮，帶動中港股票迎來價值重估。高盛亞洲（除日本外）股票資本市場聯席主管及董事總經理王亞軍認為，中國離岸市場已復甦，他並不擔心這一輪升浪過於快速猛烈，因為空倉中國資產多時的國際投資者正重新回來，相信這輪復甦可以在今年內持續，形容“會是香港市場難得一遇的賺錢季節”。



信報財經新聞報導，王亞軍認為，如今市場共識就是中國股票值得買，這些投資者押注大型藍籌股以快速增加中國敞口，至於首次公開發行（IPO）也成為掃貨機會，相信消費品及AI相關應用公司會大受歡迎。



截至3月7日，年內中國離岸股票市場融資規模已按年大增23倍，至約130億美元，不論IPO、新舊股配售乃至可轉債融資活動均回暖。



王亞軍接受訪問時表示，去年9月底中央推出一系列支持政策為市場“托底”（downside protection）後，市場已計入經濟及地緣政治等挑戰，直至DeepSeek出現引發這輪復甦。就算中國股票近日進賬不少，但王亞軍認為估值相對於美國、印度市場仍有大額折扣，所以資金仍熱中於投資中國。



對於現時的升浪，王亞軍直言，投資者已減持中國資產兩年多，倉位“到了不能再低的地步”，如今希望迅速增加中國敞口，自然是向交易量夠大的藍籌股入手，其次則是認購新股。



今年以來香港新股市場持續火熱，以蜜雪集團（02097）及布魯可（00325）為首的消費股均受散戶及機構投資者追捧，認購反應熱烈。王亞軍指出，隨著香港成交回暖，香港市場終於可推出一些大規模的項目，觀乎近期新股項目，長線基金訂單數目較2022年、2023年時大幅增加，覆蓋倍數亦多於兩倍，這些國際長線基金重新出現，是支撐股價能夠繼續往上走的原因。

