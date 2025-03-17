數字貨幣如何重構金融體系

數字人民幣的零售應用場景，應適時擴至全球化。（大公報） 中評社香港3月17日電／大公報報導，中國社會科學院金融研究所副所長張明分析，近期，美國宣布將會構築國家比特幣戰略儲備。這一政策舉措極大地激發了全球範圍內對數字貨幣的討論與想像空間。數字貨幣的快速發展不僅提供了新的貨幣形態與資產類別，而且可能對國際金融體系重構形成重大影響。



目前全球範圍內主要有三種數字貨幣，包括以比特幣為代表的加密貨幣、以USDT和USDC為代表的穩定幣和以數字人民幣（e－CNY）為代表的央行數字貨幣（CBDC）。這三種數字貨幣可謂各有特色。



加密貨幣的價值既不是由國家主權信用決定，也不是由與該貨幣掛鈎的其他貨幣或金融資產決定，而是由一套嚴密的計算機算法決定的。比特幣的最重要特性是去中心化，其產生沒有與任何國家信用掛鈎。再加上其總量固定，這與黃金類似，可以克服任何央行的通貨膨脹傾向，因此被認為可以用來對衝國別貨幣風險。比特幣的最大問題在於，其價格波動巨大。一枚比特幣的價格峰值曾經達10萬美元以上，在本月初又下降至8.6萬美元左右。



穩定幣的價值是由其掛鈎的其他貨幣或金融資產決定的。目前市場上最流行的穩定幣是USDT與USDC，二者均是按照1比1的匯率盯住美元的。穩定幣也有盯住歐元、黃金、加密貨幣、一籃子商品的穩定幣。要發行一單位穩定幣，就必須要有固定數量的貨幣或金融資產作為支撐。因此，與價格波動巨大的加密貨幣相比，穩定幣的價格要平穩得多。



央行數字貨幣是指特定國家中央銀行發行的數字貨幣，這種數字貨幣背後以一國主權信用作為支撐，且以1比1比例掛鈎該國普通貨幣。央行數字貨幣的最大優勢在於由一國央行發行，在其價值出現較大波動時可以受到央行最後貸款人功能的支持，因此金融風險很低。不過，央行數字貨幣的聲譽受該國普通貨幣影響。



比特幣雖然是數字貨幣的一種，但由於其具有如下兩個特徵，導致其並不能真正履行貨幣的職能。一方面，比特幣價格波動巨大，這就決定了比特幣很難作為其他商品的計價尺度及其他商品之間相互交易的貨幣媒介；另一方面，由於比特幣總量有限，這就決定了比特幣難以作為一種貨幣去調節經濟的運行。



因此，比特幣的性質並不是一種真正的貨幣，而是一種風格奇特的金融資產，這種資產本身是具備投資價值的。



在三種數字貨幣中，真正可能對國際金融體系產生重大衝擊的其實是穩定幣。如前所述，由於穩定幣與主權貨幣掛鈎，其間接具備了主權貨幣的性質，總體上匯率較為穩定，因此更容易被各方投資者所接受。



當前，穩定幣正在以下幾個領域“攻城略地”：首先，美元穩定幣已經開始成為加密貨幣市場的交易媒介。換言之，在比特幣、以太坊等加密貨幣與其他貨幣之間相互交易時，交易雙方越來越傾向於用美元穩定幣來進行支付。這就意味著在虛擬世界里，美元穩定幣已經開始扮演美元的角色。其次，在去中心化金融體系（DeFi）中，一些機構已經開始用美元穩定幣來提供流動性支持了。例如，當相關主體需要舉借貸款時，可以直接向特定機構申請美元穩定幣貸款。再次，在一些本國貨幣購買力與匯率波動很大的發展中國家，居民與企業已經開始把美元穩定幣作為一種可靠的國際貨幣來儲存財富，美元穩定幣在一定程度上甚至已經開始替代本國貨幣了。

