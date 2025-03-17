﻿美特使職務“縮水”　傳因親烏引俄不滿

中評社北京3月17日電／據大公報報導，據彭博社報導：美國總統特朗普15日任命退役美軍將領基思.凱洛格為烏克蘭事務特使。特朗普原本提名凱洛格出任烏克蘭和俄羅斯問題特使，但美媒披露，俄方指責凱洛格過於“親烏”，不希望他出現在和談中，特朗普最終決定將其“降級”。特朗普稱，美方將於17日公布有關俄烏停火的更多信息。



特朗普15日稱凱洛格為“備受尊敬的軍事專家”，將直接與烏克蘭總統澤連斯基及烏克蘭領導層打交道。凱洛格曾在特朗普第一任期擔任美國國家安全委員會辦公廳主任等職務。特朗普原本讓他負責推動俄烏談判，但他並未參加2月18日、3月11日相繼在沙特舉行的美俄、美烏會談。美媒援引俄方高級官員稱，俄總統普京認為凱洛格過於親烏，不是俄方願意接受的特使人選，俄方也不希望他出現在和談中。



澤連斯基15日任命由烏總統辦公室主任葉爾馬克為首的一個和平談判代表團，代表團成員均參加了11日的美烏會談。美烏在會談後提出臨時停火30天的方案，普京表示“原則上同意”，但仍有很多問題要解決。澤連斯基15日稱，停火的“第一步”不應與領土問題聯繫在一起，並重申烏克蘭不會承認被占領土屬於俄羅斯。與此同時，烏軍在戰場上節節敗退。烏武裝力量總參謀部16日宣布，烏軍從俄邊境庫爾斯克地區重鎮蘇賈撤出。