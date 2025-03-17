中企“助力摩洛哥邁向更加繁榮的未來”

在森麒麟輪胎（摩洛哥）有限公司位于丹吉爾科技城的車間內，中摩兩國技術人員正在巡檢設備。記者 黃培昭攝（圖片來源：人民網） 中評社北京3月17日電／據人民網報導，塔吊高聳、鋼梁交錯、焊花飛濺……在中國路橋工程有限責任公司承建的摩洛哥穆罕默德六世丹吉爾科技城（以下簡稱“丹吉爾科技城”）內，貝特瑞地中海負極新材料科技公司（以下簡稱“地中海負極”）的新工廠正在熱火朝天地建設。



丹吉爾科技城被當地稱為摩中高質量共建“一帶一路”互利合作的典範。摩洛哥政府期望該項目成為國家經濟增長的新引擎，為社會經濟發展提供新動力。



“填補摩洛哥電池生產領域高科技材料技術空白”



作為企業全球化戰略布局的重要組成部分，中國鋰電子電池企業貝特瑞新材料集團股份有限公司在丹吉爾科技城投資興建了年產5萬噸的鋰電池正極材料項目，計劃今年內全面投產。“我們還計劃在同一地區建設年產6萬噸的鋰電池負極材料一體化項目。”集團子公司地中海負極總經理楊平州在接受記者採訪時說。



近年來，全球電池需求持續增長，尤其是電動汽車和儲能市場的快速發展推動正負極材料需求激增。作為活躍於全球正負極材料市場的主要企業，地中海負極在摩洛哥的布局，將助力當地相關行業產業鏈發展、打造區域性能源技術中心。



“很快，這裡將成為高效運轉的新材料基地，填補摩洛哥電池生產領域高科技材料技術空白。”地中海負極法律顧問布賽娜在接受記者採訪時說。



這裡還將是一個綠色、智能的高水平生產基地。布賽娜介紹，公司充分結合摩洛哥豐富的太陽能資源，在廠區建設了光伏發電系統，將為工廠正常運行提供清潔電力。“公司與當地政府保持緊密溝通，簽訂了綠電採購協議，確保工廠運營中90%以上的用電是綠色能源。”布賽娜說。



楊平州表示，兩座工廠全面投產後，預計將為摩洛哥創造超過1100個高技能人才就業崗位。“這裡的吸引力太強了，我有時一天就能接到上百個求職電話。”地中海負極人力資源部主任薩阿德表示。



“我的很多朋友都想到中企工作”