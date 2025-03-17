多方壓力　俄羅斯開展庫爾斯克重建工作

由於俄羅斯方面反對，原被特朗普提名為烏克蘭和俄羅斯問題特使的凱洛格被縮減為烏克蘭事務特使。（圖片來源：央視網） 中評社北京3月17日電／據央視新聞報導，美國總統特朗普15日宣布任命退役美軍將領基思·凱洛格為烏克蘭事務特使。美國媒體報導說，由於俄羅斯方面反對，原被特朗普提名為烏克蘭和俄羅斯問題特使的凱洛格被縮減為烏克蘭事務特使。



法國總統馬克龍當天說，如今“壓力在俄羅斯一邊”。



美國特使，職權縮水



特朗普15日在社交媒體上發文稱凱洛格為“備受尊敬的軍事專家”，將直接與烏克蘭總統澤連斯基及烏克蘭領導層打交道。特朗普表示，凱洛格非常瞭解他們，且與他們有著非常好的工作關係。



凱洛格現年80歲，曾在特朗普第一任期擔任過美國國家安全委員會辦公廳主任等職務。特朗普此前曾表示挑選凱洛格為烏克蘭和俄羅斯問題特使，但凱洛格沒有參加2月18日、3月11日相繼在沙特阿拉伯舉行的美俄、美烏會談。



凱洛格2月19日訪問烏首都基輔後，在社交媒體上對澤連斯基大加讚賞。



美國全國廣播公司援引一名俄方高級官員的話報導，俄總統普京認為凱洛格過於“親烏”，不是俄方願意接受的特使人選。因此俄方不希望他出現在和談中。



法國總統，願意對話



法國總統馬克龍在法國媒體15日晚發表的訪談中表示，如果俄羅斯和烏克蘭實現停火，法國願就向烏克蘭提供安全保障的相關安排與俄羅斯對話，包括與俄總統普京進行“直接交流”。



馬克龍在訪談中表示，美烏沙特會談就臨時停火達成共識是“一項重要進展”，如今“壓力在俄羅斯一邊”。如果俄羅斯被認為沒有參與和平進程的誠意，美國總統特朗普預計將加大對俄制裁和施壓。