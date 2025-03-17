美關稅政策帶來三大惡果

中評社北京3月17日電／據新華社報導，自美國總統特朗普今年1月入主白宮以來，美國對主要貿易夥伴頻頻揮舞關稅“大棒”，招致相關國家採取反制措施以維護自身利益。美國關稅措施不僅破壞全球經濟運行規律，製造巨大不確定性，也令美國自身經濟和信用蒙受損失。



自由貿易恐陷危機



世界貿易組織等多邊貿易體制以規則為基礎，倡導自由貿易和公平競爭。美國單邊加征關稅的行為，公然違反多邊貿易規則，將削弱多邊貿易體制的權威性和有效性，擾亂全球貿易。



英國利物浦約翰摩爾大學經濟學講師史蒂夫·諾蘭說：“經濟學家在很多問題上存在分歧，但在自由貿易益處這一點上幾乎形成共識。現在，特朗普的所作所為是在破壞幾十年來全球經濟的運行規律。”



過去幾周，美國政府推出一系列關稅政策：對所有進口鋼鐵和鋁徵收25%關稅，對加拿大和墨西哥產品加征25%關稅……這些單邊主義措施違背了世貿組織減少貿易壁壘、通過談判解決爭端的宗旨。



諾蘭認為，美國推出一系列關稅政策，反映其不相信貿易可以實現互利。他說：“對特朗普而言，貿易就是零和遊戲。”



美國關稅政策招致各方貿易反制措施，國際貿易緊張局勢加劇。英國倫敦政治經濟學院教授伊恩·貝格警告，徵收高關稅和發動貿易戰將損害全球經濟，可能導致經濟衰退。



製造巨大不確定性



美國政府拿關稅當談判武器，反復橫跳的操作對全球經濟方方面面產生負面影響。