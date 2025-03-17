衝突“進一步升級”　胡塞武裝：襲擊美航母

3月15日，也門首都薩那一處地點遭到空襲後升起濃煙（手機照片）。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月17日電／據新華社報導，也門胡塞武裝16日說，該組織當天在紅海對美國“哈裡·杜魯門”號航空母艦及其隨行艦只發動軍事打擊，以回應美軍對胡塞武裝目標的大規模空襲。



胡塞：會“毫不猶豫”反擊美軍



也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞在該組織控制的馬西拉電視台發表聲明說，美軍自15日以來已對也門發動至少47次空襲，襲擊了首都薩那及其他7個省份，造成多起平民傷亡事件。作為回應，該組織16日使用18枚彈道導彈和巡航導彈及一架攻擊無人機襲擊了位於紅海的美國“哈裡·杜魯門”號航空母艦及其隨行艦只。



他還警告說，該組織會“毫不猶豫地”針對紅海和阿拉伯海的所有美國軍艦發動襲擊，並將繼續在既定作戰區域（紅海、阿拉伯海、亞丁灣及曼德海峽）對以色列實施海上封鎖，直到加沙地帶獲得人道主義援助。



美國15日對也門胡塞武裝採取大規模軍事行動。胡塞武裝16日發表聲明說，美軍空襲已造成53人死亡，另有98人受傷。空襲還造成居民財產和公共設施損失。另據馬西拉電視台報導，此前被胡塞武裝在紅海水域扣留的“銀河領袖”號貨船遭到美軍轟炸。胡塞武裝表示將以“進一步升級”的行動予以回應。



美國：空襲旨在打擊胡塞警告伊朗



美國總統國家安全事務助理華爾茲16日說，美軍在15日空襲也門的過程中打死了多名胡塞武裝領導人。



華爾茲當天在接受美國廣播公司電視台採訪時說，特朗普政府將胡塞武裝視為外國恐怖組織。空襲行動“實際上針對多名胡塞武裝領導人並已把他們除掉”。



他說，此次美軍在也門的行動與以往有兩點不同，“一是針對胡塞武裝領導層，二是追究伊朗支持胡塞武裝的責任”。