8000億歐元能否換來“歐洲戰略自主”？

中評社北京3月17日電／據新華社報導，3月初，布魯塞爾歐盟特別峰會現場，歐盟委員會主席馮德萊恩以“分水嶺時刻”定義歐洲的當下，宣布金額總計約8000億歐元的“重新武裝歐洲”計劃。此舉被視為歐盟試圖擺脫“安全附庸”地位、重塑戰略自主的關鍵一步，也是被迫之舉。然而，這一計劃能否讓歐洲真正構建起共同防禦能力，既受制於歷史慣性的路徑依賴，也面臨著現實約束的重重困境。



峰會後不久，在法國斯特拉斯堡舉行的歐洲議會全會上，馮德萊恩躊躇滿志地向歐洲議員通報歐盟特別峰會成果，“我們需要非常迅速地提升歐洲防禦能力”，“我們現在就需要”，“現在是建立共同防禦的時候了”。慷慨陳詞之下，歐洲防務板塊股票一度飈升。德國軍工企業萊茵金屬公司首席執行官阿明·帕佩格表示，歐洲已經開啟軍備擴張時代，對於公司而言，這意味著“前所未有的增長前景”。



事實上，歐洲防務自主的想法早已提出，但在落實和行動層面卻鮮有進展，一個重要因素來自歷史上形成的對美國的安全依賴。二戰使歐洲國家經濟和軍事實力大為削弱，美國通過馬歇爾計劃援助歐洲經濟復甦，並於1949年主導成立了北大西洋公約組織這一由美國操控的軍事組織。北約成為此後幾十年間歐洲安全戰略的基礎。“安全靠美國”成了戰後歐洲防務的最大軟肋。



如今，歐洲要修正防務依賴路徑談何容易，不僅缺乏防務自主的決策思維，各國防務能力的物質基礎也明顯不足，特別是在軍事裝備生產層面，歐洲軍工產業鏈深度嵌入美國體系，未來要建立起獨立和完善的軍工體系面臨不少困難。數據顯示，歐盟國家嚴重依賴外國國防裝備，近三分之二的軍事採購來自美國。



比利時媒體近期對歐洲軍事強國當前實力進行的盤點道出了歐洲的窘境：法國是核武器強國和軍工全能選手，但彈藥庫存匱乏；核大國英國，在援助烏克蘭的過程中已明顯暴露出彈藥供應能力不足的短板；德國裝備庫裡滿是陳舊武器……有人稱，在美國的保護傘下，歐洲人早已把軍工產能打包塞進了博物館。



在北約框架下，歐洲國家為了規避同質競爭，紛紛重點發展特色裝備，形成了178種武器系統的冗雜格局。武器標準化程度低，影響了聯合作戰的協同性。有軍事專家分析說，這種“軍備拼圖”現象推高了維護成本，同時削弱了快速反應能力。歐盟已經開始意識到，歐洲防務的最大敵人，並非地緣政治的狂風暴雨，而是各國軍需清單上永不重合的採購偏好。