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美軍將繼續空襲直到胡塞武裝停止襲擊
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2025-03-17 18:03:31
中評社北京3月17日電／據新華社報導，美國國防部長赫格塞思16日說，除非也門胡塞武裝停止對美國船只和無人機的襲擊，美軍不會停止空襲行動。
他在接受美國福克斯新聞頻道訪談時說：“一旦胡塞武裝表示‘我們將停止向（美國）船只和無人機開火’，這場行動就會結束。”他說，在此之前，美軍將“不懈”打擊胡塞武裝。
也門胡塞武裝16日發表聲明說，美軍自15日以來對也門的空襲已造成53人死亡，另有98人受傷。
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