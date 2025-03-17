美軍將繼續空襲直到胡塞武裝停止襲擊

中評社北京3月17日電／據新華社報導，美國國防部長赫格塞思16日說，除非也門胡塞武裝停止對美國船只和無人機的襲擊，美軍不會停止空襲行動。



他在接受美國福克斯新聞頻道訪談時說：“一旦胡塞武裝表示‘我們將停止向（美國）船只和無人機開火’，這場行動就會結束。”他說，在此之前，美軍將“不懈”打擊胡塞武裝。



也門胡塞武裝16日發表聲明說，美軍自15日以來對也門的空襲已造成53人死亡，另有98人受傷。