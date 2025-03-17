胡塞武裝稱在紅海襲擊美國航母及隨行艦只

中評社北京3月17日電／據新華社報導，薩那消息：也門胡塞武裝16日說，該組織當天在紅海對美國“哈裡·杜魯門”號航空母艦及其隨行艦只發動軍事打擊，以回應美軍對胡塞武裝目標的大規模空襲。



也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞當天在該組織控制的馬西拉電視台發表聲明說，美軍自15日以來已對也門發動至少47次空襲，襲擊了首都薩那及其他7個省份，造成多起平民傷亡事件。作為回應，該組織16日使用18枚彈道導彈和巡航導彈及一架攻擊無人機襲擊了位於紅海的美國“哈裡·杜魯門”號航空母艦及其隨行艦只。



他還警告說，該組織會“毫不猶豫地”針對紅海和阿拉伯海的所有美國軍艦發動襲擊，並將繼續在既定作戰區域（紅海、阿拉伯海、亞丁灣及曼德海峽）對以色列實施海上封鎖，直到加沙地帶獲得人道主義援助。



美國15日對也門胡塞武裝採取大規模軍事行動。據胡塞武裝衛生部門16日消息，美軍空襲已造成至少31人死亡、101人受傷。胡塞武裝表示將以“進一步升級”的行動予以回應。美國總統國家安全事務助理華爾茲16日在接受美國廣播公司電視台採訪時說，美軍在15日空襲也門的過程中打死了多名胡塞武裝領導人。



胡塞武裝目前控制也門約三分之一領土和七八成人口，並占據薩那和紅海重要港口城市荷台達。胡塞武裝控制區還涵蓋也門約三分之二的紅海沿岸，其控制力輻射至在全球航運中具有重要戰略地位的曼德海峽。