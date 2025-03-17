烏克蘭武裝部隊總參謀長易人

中評社北京3月17日電／據新華社報導，根據烏克蘭總統網站16日發布的總統令，安德里·格納托夫被任命為烏武裝部隊總參謀長，免去阿納托利·巴爾吉列維奇武裝部隊總參謀長職務。



烏國防部長烏梅羅夫當天在社交媒體上說，根據他的提議，烏總統澤連斯基任命格納托夫擔任烏武裝部隊總參謀長。格納托夫有超過27年的軍事經驗，曾擔任烏海軍陸戰旅指揮官、烏陸軍東部作戰司令部司令等。巴爾吉列維奇將被任命為烏國防部監察長，負責整飭軍規軍紀。